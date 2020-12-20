氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(19日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(20、21日)兩天受「東北季風」影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為濕冷的天氣，此外，模式模擬南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，其外圍的中層水氣，繼續向台灣輸送，明晨起西半部由南而北皆有降雨機率；高山水氣足、氣溫夠低，有飄「入冬初雪」的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，22、23日天氣好轉、氣溫漸升，東半部仍有局部短暫雨的機率；23日下午、另一波東北季風接近，水氣增多，中部以北轉有局部短暫雨的機率；24日晨冷空氣南下、氣溫下降，中部以北有局部短暫雨； 25日天氣好轉，西半部白天舒適早晚涼，東半部偶有局部零星雨；26日至27日上半天、晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼的天氣；但27日下午東北季風南下，北台灣氣溫降、天氣轉變。

今(20日)2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(右圖)顯示，「熱帶低壓」已進入南海，向西北西轉西南西進行，未來24小時內有發展成颱風的機率，對台無影響。

(中時 )