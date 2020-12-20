前榮總醫師蘇偉碩批評萊豬，遭退輔會要求勿再以曾為榮總醫師身分發表「不實言論」，也呼籲媒體不要引用。對此，前喜樂島聯盟主席、現任東華大學教授施正鋒酸執政團隊「未來，蔡英文要稱為『前總統』、還是『台灣的朴槿惠』」？

蘇偉碩曾任高雄榮總台南分院精神科主治醫師，不過退輔會以蘇偉碩今年7月已經離職，勿再以曾任榮總醫師身分發表與萊克多巴胺有關的不實、無科學依據言論，媒體也不要引用。

對此，施正鋒在臉書批評，要是蘇偉碩不能稱為「前榮總醫師」，未來，蔡英文要稱為「前總統」、還是「台灣的朴槿惠」？並自嘲「報告校長：我兩三年後退休，可以稱為前東華大學教授嗎？」

對於退輔會指出，蘇偉碩去年曾違反公約紀律、對同事行使語言暴力，因此損害院方及醫護人員聲譽、破壞單位和諧，並屢次在媒體發表詆毀院方及有損公務人員形象的不實文章，今年依法予以免職。施正鋒也引用蘇偉碩的說法認為這是「妄控語言暴力」。

他說，蘇偉碩表示，此事源於某準長官對他罵國語、台語三字經而被他通報，醫院為維護準長官，指控他亂通報，亦給他加上其他罪責，包括破壞和諧、導致沒人要來醫院工作等，罵人的人沒事，他卻被記過。他為此向保訓會申訴，最後保訓會撤銷了這項指控，「退輔會不可能不知」。

(中時 )