聖誕節將至，是親朋好友玩「交換禮物」的日子。一名網友昨（19）日玩交換禮物時，收到一個用牛皮紙袋層層包裝的禮物，外表看似電腦螢幕，他原本半信半疑，直到看到禮物的一端有電線再在外面，才卸下戒心相信是電腦螢幕，不過真相讓他超傻眼，讓網友笑稱「這打開直接翻臉」、「抽到的是心意，很有心意製作」。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他昨天與朋友玩交換禮物，收到一份用牛皮紙包裹起來的禮物，外觀看似「電腦螢幕」，他原本擔心有詐，檢查過後發現禮物尾端有一條電線露出，讓他心情超級興奮，馬上拆開禮物，結果拆開讓他超級傻眼，根本不是想像中的電腦螢幕。

男子以為交換禮物抽到電腦螢幕，結果真相讓他超崩潰。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

禮物拆開後，結果竟是用塑膠籃子、馬桶吸和小型沾板所組成的「地獄禮物」，讓該網友的心情像是坐雲霄飛車，從最高處跌到最低處，甚至再也沒爬起來了。許多網友則留言說「史上最難忘的禮物」、「偽裝的太好了吧」、「這打開直接翻臉」、「這真的有創意」、「抽到的是心，很有心意製作」，也有人說「有這麼凹的曲面螢幕嗎」、「少了一片木板當螢幕不然更像」、「應該還有有兩塊磚頭重量才ok」。

去年也有網友以為「電風扇」，結果拆包裝後，才發現是用畚箕、馬桶刷、塑膠籃、水瓢、掃把頭拼接而成的。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

去年也有網友收到地獄級的假禮物，該網友以為收到實用性的家電商品「電風扇」，結果拆開層層包裝後，才發現是用畚箕、馬桶刷、塑膠籃、水瓢、掃把頭拼接而成的，內容物讓網友秒懂笑虧「總共有五個禮物耶！」

(中時新聞網)