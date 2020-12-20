旭富延燒4廠房，當地里長控遠雄水泥封路導致延誤救災。（蔡依珍攝）

旭富延燒4廠房，當地里長控遠雄水泥封路導致延誤救災。（蔡依珍攝）

緊鄰旭富的紙廠慘遭波及。（蔡依珍攝）

巷尾的遠雄。（蔡依珍攝）

旭富製藥20日慘遭祝融，因加上強勁火勢助攻，火勢一發不可收拾，延燒4間廠房，當地里長控訴，遠雄80年代封住通往中圳路的道路，導致海湖北路309巷成單行道，消防車進不來，只能單向救援，下風處廠商無一幸免。

旭富大火不斷延燒，煙灰隨著強勁海風不斷吹拂，火勢也不斷蔓延，雖然消防強力佈下水線，但只要煙灰一至，短短幾分鐘鄰近廠房就陷入一片火海，尤其緊鄰的桃園紙廠首當其衝，紙類加速燃燒，隔壁的東陽精密、國晟銅製品、鴻利紡織也都陷入一片火海。

當地濱海里長林錦昌表示，一開始在家聽到爆炸聲，玻璃不斷顫動，緊接著里民電話就一直響，他出門往聲源方向尋找，到了現場旭富製藥就已全面燃燒，還有零星十幾聲爆炸聲。

林錦昌和海湖里長徐式甫控訴，旭富大門是海湖北路309巷，巷子尾端是遠雄倉儲，遠雄卻在80年代設下水泥路障，地方多次反應但遠雄都無動於衷，遲遲不肯拆除，消防車無法從另一端進入 只能單向救援，才導致火勢一發不可收拾。

徐式甫強調，該路過去是既成道路，但遠雄進駐後以該路是遠雄所有，在周邊設下戒護線，直言就算是私人土地，但公共道路還是不該設限，導致今天延誤這麼多時間，呼籲市政府居中協調，還路於民。

旭富董事長翁維駿下午趕抵現場，強調今天並未開工，僅有2至3名員工加班收尾，至於起火原因與位置仍待釐清，不諱言濃煙火勢最集中的地方正是生產區，財務損失尚無法評估。

(中時 )