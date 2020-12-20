取自蔡英文臉書

南迴鐵路今天舉行電氣化通車典禮，蔡英文總統在臉書表示，未來從台東到屏東，電聯車都可以暢行無阻，運量更大，時間也能縮短半小時。接下來，還有一系列提升東部軌道運輸的措施，讓東部民眾安心回家，也讓更多國內外旅客能夠來親近東台灣，「這就是我們的目標」。

蔡英文今天上午前往台東出席南迴鐵路電氣化通車典禮，她在臉書發文表示，期待了40年，台灣環島鐵路電氣化的最後一哩路，總算接起來了！今天她來到台東，搭上普悠瑪號列車，見證了南迴鐵路電氣化的通車。「這是台灣交通建設的里程碑」。

對東部的朋友來說，以往南迴鐵路沒有電氣化，火車從北邊開下來後，還需要停下來更換火車頭，相當不方便。現在電氣化通車，從台東到屏東，電聯車都可以暢行無阻，運量更大，時間也能縮短半小時。

她說，接下來，我們還有一系列提升東部軌道運輸的措施，包括花東鐵路雙軌化、台鐵新採購的600輛城際列車，都正在一一進行中。讓東部民眾開心出門、安心回家，也讓更多國內外旅客能夠來親近東台灣，這就是我們的目標。

身為屏東人，她也非常推薦南迴鐵路的景觀。從枋寮、楓港旁邊的台灣海峽，翻過山就會看到太平洋，光是大海的藍色，就有數不盡的豐富變化。「如果要我推薦私房景點，這段雙東海岸線就是我的心頭好，只要是台灣人，就一定不能錯過！」

她感謝行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍及最辛苦的工程團隊，也謝謝大力支持前瞻基礎建設的立委們，讓中央能夠投入更多預算、更快完成南迴鐵路的電氣化工程。並預告台鐵南迴幹線「12月23日正式改點通車喔！」

(中時 )