阿富汗首都喀布爾，發生一起針對國會議員的炸彈襲擊事件，造成至少9人死亡，目前並沒有公布是否有議員也在爆炸中喪生，官員僅說傷者有國會議員。

路透社報導，阿富汗內政部長馬蘇德·安達拉比(Massoud Andarabi)說，議員汗·穆罕默德·沃達克(Khan Mohammad Wardak)是這起爆炸事件的倖存者，其他悻存者還有20多名包括婦女和兒童，他們多少都有受傷。

炸彈攻擊破壞力很大，周邊建築物的窗戶全碎了。(圖/路透社)

安達拉比補充說，目前尚不清楚攻擊的型式，可能是在議員前往國會路線上埋設炸彈在路邊汽車，或者炸彈客駕駛裝有炸彈的車輛自殺攻擊。

目前還沒有團體出來承認犯行，然而看阿富汗的政局，發動這種攻擊的若非塔利班，就是ISIS。塔利班的可能性更大一些。

阿富汗政府與塔利班在過去一年多的時間，持續舉行雙邊會談，試圖以談判的方式結束該國長達20年的戰爭，然而塔利班並沒有明確的和平態度，總是用威脅與恐嚇來做為談判前題。

最近幾週，阿富汗的爆炸事件更是急劇增加，塔利班有時承認，有時沒表態，其主要立場都是標榜自己才是阿富汗勢力，現在的喀布爾政府只是美國扶持的。阿富汗民眾其實很擔心塔利班的復辟，要是他們真的再次掌握實權，又將是另一場黑暗時代，不過阿富汗民眾很少敢出來對抗塔利班，大多數會選擇逃亡或是躲避。

阿富汗內政部在一份聲明中說，塔利班在過去3個月內進行了35起自殺式襲擊，和507起爆炸事件，炸死487名平民，炸傷1,049人。

(中時新聞網)