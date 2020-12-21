台中市政府警察局第四分局大墩派出所，日前上午11時許接獲轄區銀行專員來電報案，稱有位印尼籍的民眾疑似遭到詐騙臨櫃準備要匯款，請警到場協助。值班警員立即派遣巡邏網巡佐黃炳欽與警員陳永偉到場，經員警一番耐心分析與勸說該民眾才願意信任並不再要求行員匯款，成功阻詐500元美金。

警方指出，黃、陳2員一接獲派遣即迅速前往案發地點，銀行陳姓專員稱一位民眾欲匯款500元美金疑似遭詐騙，經員警詢問41歲的印尼籍女子飛蒂原因後，得知飛蒂為印尼籍已來台工作10幾年，目前職業為看護，因中文不是說得很好，所以請友人幫忙轉達所遇情形。

警方表示，案由是她以line與一位姊姊聯繫，姊姊稱有事要處理請飛蒂匯款500元美金給她，但飛蒂與該對象幾乎不認識，員警推測被詐騙的機率相當高，提醒她不要匯款，但她還是有些猶豫，經員警一番耐心勸說後才恍然大悟，並停止匯款，成功阻詐美金500元。

大墩派出所長葉信良說，現今詐騙集團的手法花樣百出，民眾如接到可疑電話或訊息，例如稱家人遭綁架、訂購商品匯款金額錯誤、朋友要借錢等等，只要有關於自身財物要交付前，請務必保持冷靜思考，並且再次查證，不要輕信詐騙集團的話術而損失辛苦賺來的財產，有任何疑問請撥打110或165反詐騙專線諮詢。

(中時 )