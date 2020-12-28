高雄市議員黃捷大方承認自己是同志，提倡「相愛不分男女，能力不分性別」，卻引來反對者不滿，多次在網路上攻擊謾罵，甚至人身攻擊，讓她決定不再姑息，日前已提出告訴。不料調解後，黃捷控訴對方二次抹黑霸凌，稱她「欺負百姓要錢」，甚至公開她的個資，令她相當錯愕。

先前有網友以「喜歡互舔Ｏ魚」、「喜歡捅Ｏ門」、「同性戀都他馬的噁心」等偏激留言羞辱，讓黃捷決定不姑息言語霸凌，提出告訴。

黃捷昨（27）日在臉書表示，針對此訴訟案件，雖然最後選擇包容進行調解，希望不要造成司法負擔，也盼對方能學到教訓，但沒想到這樣的善意，竟又遭到造謠抹黑。當初希望對方能理解並尊重性別議題，因此以「捐款給性別友善倡議團體」為條件進行調解，對方也接受，調解成功。

黃捷指出，對方近日竟利用調解內容，二次抹黑霸凌，不僅攻擊她「欺負百姓要錢」，還再次宣傳罷免團體不實的「一心只想推動同志城市」等內容，甚至公開她的個資，令她十分錯愕。

從黃捷的臉書截圖可以看到，對方表示「不要只會說別人霸凌你…你在罷免韓國瑜的時候有想到你也在霸凌別人？」認為以捐款9000元給同性戀團體作為條件和解，也是被霸凌，控黃捷狠心、厚臉皮。

雙方以捐款9000元給性別友善團體作為和解條件，但網友卻不滿，控黃捷欺負百姓。（圖／摘自黃捷臉書）

身為女性工作者，黃捷說，在投入政治兩年以來，時常會因為理念不同遭言語攻擊，而這種情況，在罷免成案後更是有增無減。身為年輕的政治人物，對於如此羞辱霸凌的惡意言論，雖然能選擇容忍，接受少數人情緒性的宣洩，但不代表這樣的言論可以被縱容，社會上有許多人會因這樣的歧視侮辱，受到不可挽回的傷害。

黃捷希望認同支持她的各位，面對這樣情形，不需要與對方激烈的言辭交鋒，選擇做對的事，不要再讓任何人受到傷害，自己也會加倍去努力。

(中時新聞網)