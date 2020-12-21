台中美加花藝設計協會前理事長張玉雪，開啟花藝機緣，培養許多花藝設計師。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

豐原「憶林舍工作室」創辦人楊美玲，將漆藝、陶藝文化持續傳承視為使命。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

繼2020台中購物節創造超過90億元消費登錄金額，台中市經發局趁勝追擊，推出「2020台中女麗購」，以「她經濟」帶動產業發展，特別介紹工藝女麗精神，「最佳女主角」楊美玲和張玉雪，在花藝與陶瓷藝術發光發亮。

「2020台中女麗購」推出不同主題活動，透過活動發掘不同產業女性發光發熱的一面，推出職人系列「不只美麗，還有女麗」，帶領民眾認識台中各領域、產業崛起「女麗」！

經發局長張峯源表示，「不只美麗，還有女麗」職人系列介紹，首先亮相的主角為楊美玲和張玉雪兩名老師，專精在各自的藝術領域，卻仍不忘傳承文化技藝，充分展現「工藝女麗」精神，體現女性「韌性、細膩、專注」的特質。

豐原「憶林舍工作室」創辦人楊美玲，大學專攻陶瓷藝術，出社會也精進自己學習釉藥等技巧，與丈夫史嘉祥因陶藝、漆藝結緣成為佳偶，師承漆藝大師賴作明，夫妻開拓創作領域，將漆藝、陶藝文化持續傳承視為使命。

楊美玲夫妻創作，2000年以作品《艷身》在日本金澤國際漆藝大賽奪獎，還獲得典藏揚名國際；致力傳承陶藝與漆藝，於1990年到台中監獄擔任志工，用工藝陶冶受刑人，幫助學員重新找尋人生新方向。

台中美加花藝設計協會前理事長張玉雪，投身花藝30多年經驗，雖然求學階段攻讀商科，自小喜歡賞花，開啟花藝機緣，向國寶插花教授紀瓊學習古流花藝，也師承插花藝術家李碧玉學習西洋花藝，培養許多花藝設計師。

張玉雪表示，以前的年代，插花、花藝不被看好，因花藝欣賞期限短，需要大量花材，在傳統觀念下花藝並不普及，甚至會被說耗費太多金錢跟時間，隨著經濟發展國人觀念漸轉變，她努力推動花藝，台灣花藝逐漸發揚光大。

(中時 )