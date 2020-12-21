根據特斯拉執行長馬斯克與知名數位貨幣擁護者周日在推特上的交流，馬斯克詢問了將特斯拉公司資產負債表「大筆」轉換成比特幣的可能性。

MicroStrategy執行長塞勒（Michael Saylor）周日向馬斯克發送一條推文，建議這位特斯拉億萬富豪創始人兼領導人採取這個行動。

塞勒在推文中向馬斯克表示：「如果您想幫股東一個1,000億美元的大忙，請將特斯拉資產負債表從美元轉換成比特幣（#BTC）。標準普爾500指數的其他公司將跟進您的腳步，之後它將增長為一個1兆美元的大忙。」

馬斯克回覆表示：「進行如此大的交易是有可能的嗎」。塞勒回答「是的，在過去的幾個月中，我已經購買逾13億美元的比特幣，很樂意與您在線下分享我的故事」。

馬斯克與塞勒尚未發表評論。

塞勒在給路透社的信中則表示，面對今年前所未見的貨幣擴張，每位執行長都面臨著如何保持與提高股東價值的挑戰。比特幣是地球上每個人、每位投資者與企業面對保值問題的最佳解決方案。

上周五特斯拉股價再創歷史新高，投資人為這家電動汽車製造商周一加入標普500指數做準備。

在比特幣方面，在全球央行大舉印鈔的通膨蠢動下，以及受惠於大型投資機關的追捧，上周比特幣首次突破20,000美元大關後一路走高，周日比特幣一度站上24,299.75美元，再創歷史新高，根據Coindesk最近報價，比特幣在過去24小時內漲1.65%，報23,885.63美元。

(時報資訊)