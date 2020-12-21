在台灣擁有逾2,000萬用戶的社群平台Facebook，今年首度開設「Instagram(IG)學院」六都巡迴課程，首場21日在高雄衛武營搶先登場，吸引逾百位青年創業家報名參與，希望透過課程分享與交流，協助各地青年創業家在IG上打造品牌形象、開拓新商機。

21日的IG學院巡迴課程，Facebook大中華區代理商業務總經理朱怡靜、高雄市長陳其邁、經發局長廖泰翔、以及青年局長張以理等人出席開課儀式，並更邀請近期最夯的IG網紅「萬秀洗衣店」的幕後推手張瑞夫，以及鹽埕第一公有市場青創代表「梁蘇蘇·手作食」梁彣怡，分享經驗。

高雄市長陳其邁致詞時指出，網路社群已成全球趨勢，也是他貼近年輕人的溝通方式，不論公、私部門都搶著經營，甚至有逐漸取代實體廣告的趨勢。

陳其邁表示，數位轉型和青年創業都是高市府重點輔導的政策，高雄除建置有DAKUO、KOSMOS、KO-IN等創新創業基地，並提供創業補助、貸款利息補貼等協助外，更積極鏈結產、學、研專家籌備成立「智慧城市推動委員會」，全力推動產業智慧轉型。

他說，高雄目前正積極向中央爭取在亞洲新灣區，打造國家級的5G AIoT創新園區，歡迎Facebook及更多企業踴躍投資高雄，舉辦相關訓練課程及活動，市府也將戮力協助，聯手帶領在地業者邁向國際。

Facebook大中華區代理商業務總經理朱怡靜表示，社群電商正快速發展，Instagram成為品牌與消費者，建立連結與互動的重要管道之一。Facebook希望透過Instagram學院課程，協助台灣青年創業家提升數位行銷技能，活用Instagram開拓新商機，進而促進在地企業發展。

(工商 )