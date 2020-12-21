英國境內新冠肺炎病毒出現變種，英相強生日前證實，整體傳染力較舊病毒株增加70％，並下令防疫升至第四級封鎖，此消息傳出嚇壞全世界，現在已有多個國家和地區拒絕英國航班入境，更有人開始擔心，施打的新冠肺炎疫苗是否會失效？對此，前台大感染科醫師林氏璧說，疫苗效力的確令人很擔心，但他也強調，新冠病毒要累積到現有疫苗無效，並沒有這麼容易。

林氏璧今在臉書上發文表示，新冠病毒一直在變種並不是新聞，但有一個病毒株可以在短時間內有極大優勢取代了原本的流行株，當然值得注意。但也有專家提出質疑，英國近來案例大增可能並不是變種病毒株本身變容易傳播，而是因為冬天，因為人們的防疫疲勞。

不過，對於新冠肺炎會不會因此失效，不只是英國人，全球民眾都很關注。林氏璧分析，令人擔心的是疫苗是否會失效，他相信很快會有比較確切的結果告訴我們，就是用原本康復者血清還有打過疫苗者的血清來看是否可以中和這個新的變種病毒。他比較疑惑的是，看來10月就發現了這個變種病毒，為何到現在還沒做出結果。

除了傳染力升級，致死率會否起變化，也是另一闗注的焦點。林氏璧認為，這要研究染病者的年齡層，需要和其它可比較的資料庫來互相對照。特別應該要看需要住院的重症病人是否有所差別。一般來說，病毒會朝著更適應人類，傳染力更高，但致死率更低的方向走去。大家不需要過度恐慌。只是疫苗是否會失效，的確令人擔心。但許多專家都表示，新冠病毒需要累積到現有疫苗無效，應該不是幾個突變就會成功的，沒有這麼容易。

另外，根據外媒報導，劍橋大學專家相信，到目前為止領先研發的3種疫苗對付變種病毒仍有效，但如果病毒持續變異，不排除能完全躲避疫苗的效用，繼續傳染人。

(中時新聞網)