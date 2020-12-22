國道警方出動人車到場警戒，現場清理2個小時才清掃完畢。（警方提供／謝瓊雲彰化報導）

國道警方出動人車到場警戒，現場清理2個小時才清掃完畢。（警方提供／謝瓊雲彰化報導）

大量的白米撒落滿地，讓路過駕駛人直呼好可惜，國道警方指，業者未固定貨物導致掉落將依法開罰，業者回收白米重新清理後將用於飼料用途。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化報導）

大量的白米撒落滿地，讓路過駕駛人直呼好可惜，國道警方指，業者未固定貨物導致掉落將依法開罰，業者回收白米重新清理後將用於飼料用途。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化報導）

大量的白米撒落滿地，讓路過駕駛人直呼好可惜，國道警方指，業者未固定貨物導致掉落將依法開罰，業者回收白米重新清理後將用於飼料用途。（摘自彰化踢爆網／謝瓊雲彰化報導）

真的好可惜！國道一號中山高北上接彰化系統往國三匝道，22日上午7點上班上課尖峰時段，一輛滿載白米的貨車因未將貨品固牢，過彎道時上百包白米甩落路面，一袋袋白米撒滿地，警方到場清除直到8時50分才全部排除，肇事原因與肇責由國道警方調查釐清。

太浪費了吧！白花花的新米有如白雪灑落滿地，警方和業者到場仔細掃除，後方車流回堵1.5公里，由於正值準備上班上課時段，讓不少駕駛急跳腳，也有路過民眾見到大量白米全撒落路面，直呼浪費、可惜。

國道三隊組長張弘杰表示，今天上午6時55分國道一號北向193.5公里彰化系統出口匝道處，發生全聯結車貨物掉落事故，大隊獲報後派人車並通報交控事故處理小組到場警戒，經工務單位清掃內側匝道先行車輛通行後，於8時52分排除。

張弘杰說，清掃起來的白米由業者自行回收，因已無法販賣，將於清理篩選後用於飼料用途。駕駛未將貨品固定，將依處罰條例第30條，處新臺幣3000元至18000元罰鍰；他強調此違規為國道警方重點執法項目，光本月份三大隊即已取締86件相同項目違規，呼籲用路人裝載貨物，務必捆紮牢固嚴密覆蓋。

(中時 )