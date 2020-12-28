國道1號王田南屯路段發生驚悚車禍，40歲台中吳姓男子，27日凌晨騎車疑似誤闖國道，在漆黑夜色中連續遭半聯結車、貨櫃車及轎車3輛車撞上輾斃，屍塊四散，血肉模糊，難以辨識性別和容貌，警方最後靠車禍現場一張信用卡，才確認死者吳男身分。

「怎麼一接到訊息就是死訊？」，吳男母親接獲噩耗，震驚、哀痛不己，表示兒子和家人已失聯多年，個人戶籍設在戶政事務所，不清楚兒子近況，更不知他為何會騎上國道。

國道警察第3大隊表示，27日凌晨3時35分獲報，指國道1號北上185.8公里處發生車禍，警方趕到現場，發現1部機車倒在外側路肩，已經被撞成廢鐵，騎士則是血肉模糊，屍塊散落於國道上，容貌難辨，警方一度難認性別。警方先從車牌查到吳男身份，之後靠現場一張信用卡，確認就是吳男。

警方調查發現，吳男先遭半聯結車撞上後，再被緊接而來的貨櫃車、轎車輾成屍塊。3輛車司機皆表示，當時國道路段漆黑一片，視線很差，當察覺到有狀況時，已剎車不及。

當地民眾也懷疑，有可能是王田交流道附近，平面道路連接交流道的設計不良，加上當地照明不足，入夜後一片漆黑，若是對附近道路不熟悉，很容易騎車從王田交流道誤闖國道。

(中時新聞網)