高公局今天表示，預估下午將出現北返車潮，國1北向西螺-埔鹽系統等9路段將出現車多情形，提醒用路人掌握即時路況。

今天是元旦連假第2天，高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為25.9百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、國3南向土城至樹林、三鶯至鶯歌系統等路段，其餘路段車流大致正常。

高公局說，研判下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形，建議透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局說，連假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近的民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

省道部分，公路總局說，截至中午12時止，省道主要路段台9線蘇花改、南迴改及台61西濱快速道路全線交通順暢。

公路總局指出，其他易壅塞路段為台72線獅潭路段東向因大湖草莓季、台74線霧峰路段東向受高速公路匝道儀控影響、台2線新北市淡水路段東向，以及台21線日月潭南向路段等有車多情形。（編輯：張芷瑄）1100102

(中央社)