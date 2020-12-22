韓國產業聯盟論壇（KIAF）最新分析報告，由於全球主要經濟體陸續出現景氣反彈，因此2021年韓國主要產業的出口可望搭順風車，預估年增率可見12%。

報告中也預測，2021年的晶片，汽車和其他9項主要行業的海外出貨量，年增率可達11.9%為4222億美元。細分產業年度增加項目，船舶增加最多為14%，汽車其次為10.3%，機械為6.4%，電子則為3.9%。

KIAF指出，隨著全球陸續接種疫苗，疫情也可望消失不見，預計2021年全球經濟將呈V形復甦，也會直接帶動韓國出口。

在2021年企業資本支出方面，晶片，汽車，電子和其他4種不同行業的加總金額，雖將達53.2兆韓元約481億美元，但比今年減少3.1%，更比2019年大減14.3%。

在全球主要市場陸續復甦與供應面吃緊下，預計2021年半導體產業可望有8%年增率。另方面，全球大力推行的環境友善政策下，2021年電池產業將成當紅炸子雞，估計年增率可望上看六成五。

報告也說明，目前韓國汽車產量排名世界第五，估計2021年時，年增率上看10.3%。至於韓國國內需求量，預計年減4.4%至182萬輛，但海外出口量應可大增22.9%至234萬輛。

(時報資訊)