台南警方查獲一間養生館收留3名女子從事半套性交易，50分鐘內為男客撫摸生殖器，直到射精為止，養生館負責人阿雄（化名），被台南地院依法判處5月徒刑，如易科罰金一日折算1000元。

據了解，阿雄負責該間色情養生館的經營，一人包辦接待客人、帶男客進入包廂與收款工作，收容的3名女子在店內以每節50分鐘1800元代價，與不特定男客進行半套性交易，服務內容包括撫摸男客生殖器，直到射精為止，阿雄再從中收取800元傭金，其餘1000元歸小姐所有。

「ETtoday」報導， 由於台南警方懷疑該間養生館的詭異營業方式，遂持搜索票前往該處搜索，果真查獲3名小姐與3名男客正在暗房裡從事猥褻行為，當場將6人及負責人阿雄帶回偵辦。

阿雄向警方坦承，店內3名小姐與男客從事半套性交易，他再從中抽取傭金，法官認為，阿雄以按摩店作為掩飾圖利媒介，已對社會善良風俗造成危害，且潛藏衛生、疾病傳播問題，助長社會不良風氣，念及犯後坦承犯行，考量家庭經濟狀況與智識程度後，依犯圖利容留猥褻罪，判處5月徒刑，得易科罰金一日折算新台幣1千元。

(中時新聞網)