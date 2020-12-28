大陸一名20歲男子近日到養生館消費，花了人民幣279元（約新台幣1200元）進行半套性交易，孰料他疑似不滿足，竟性侵店內47歲的打掃阿姨。店家得知此事後，立即將男子團團圍住，原本打算報警，但礙於員工不希望名聲受損，便要求對方付錢了事；誰知男子突然跳窗逃跑，還不慎墜落到1樓，目前仍在急救中。

《安徽海豚播報》報導，男子小超（化名）23日到養生館消費，由一名暱稱「小麗」的按摩妹提供半套性服務，並於付完賬後要求在房間過夜，不料他竟趁著四下無人時，闖進清潔阿姨的房間強迫對方脫光衣服，同時威脅道「不然殺了妳」，接著進一步性侵得逞，完事後還強拍被害人裸照，要她三緘其口。

熊姓負責人得知此事後，原本打算報警處理，無奈被害人不願意，只好讓小超拿出人民幣1萬元（約新台幣4萬3000元）私了；沒想到，男子先是大喊沒錢，接著便趁其他人不注意時跳窗逃跑，結果卻不慎墜樓，導致頭部重創，「頭蓋骨都沒了」，雖然送醫搶救後撿回一命，目前仍無法開口說話。

當地公安單位表示，小超涉嫌性侵清潔員的案件已受理，目前正在積極蒐證中；另一方面，技師小麗因提供色情服務，依法行政拘留15日；至於熊姓負責人等3名男子則涉嫌非法拘禁，日前已將3人逮捕，詳細案發經過仍有待進一步釐清。

(中時新聞網)