36歲余姓女子與小她8歲的李姓男友，平日無業，四處投宿於平價旅館，兩人自今年8月起，分別在各大知名拍賣平台及多個臉書社團，以假帳號佯稱販售熱門演唱會門票等，待收到款項即失去聯繫，刑事局偵查第九大隊接獲報案，將兩嫌逮捕到案，初步清查有49人被騙，損失金額共22萬多元。

警方調查，兩嫌專選五月天、蔡依林等熱門演唱會或歌劇魅影、蘭城晶英酒店住宿券、西堤餐券等熱門商品吸引被害人上鉤，被害人交易匯款後，卻遲遲未收到票券，才驚覺被騙。其中，一名被害者花了1萬4000元欲購買住宿券，成為財損最高者。

警方查扣作案用手機、各式假票券等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

專案小組於日前持高雄地檢署核發的拘票，在高雄市查獲兩嫌，當場查扣犯案用手機、SIM卡、假票券等贓證物，全案詢後，依詐欺罪嫌送辦。

警方提醒，網路上有許多求票、讓票、換票及代購社團，歹徒利用民眾急需搶購熱門演唱會門票的心態及折扣吸引被害人，遭詐騙的風險相當高，向陌生人購買票券，請保持懷疑、理性查證，勿貪小便宜，凡是要求「先匯款再寄出」，不論對方提出什麼身分證明，都不要相信，並善用面交方式確認貨品，避免受騙。

(中時 )