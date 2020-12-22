針對22日中央流行疫情指揮中心所發佈案765於本月在天母地區新光三越、SOGO百貨活動軌跡；SOGO下午指出，將提早於5點閉店進行全面環境清潔消毒，同時要求天母店全體百貨專櫃人員做自主健康監測。 SOGO指出，全台遠東SOGO百貨從今年1月24日起迄今，均主動積極配合政府相關防疫措施，從無間斷：賣場環境及硬體方面，每週一次定期全店前後場域大規模消毒，賣場公共區域廣設置酒精手部消毒機。

同時百貨賣場全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全。也針對館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒，更於每專櫃配置酒精消毒液，隨時提供消毒清潔。館內美食街及餐廳除加強清潔消毒外；美食街用餐區並設置隔版，確保用餐安全。

此外針對百貨專櫃人員及消費者，SOGO從今年年初均要求員工加強自主健康管理。並要求百貨專櫃人員入店消費者均需戴口罩並測量體溫，體溫超過37度即不可入店，確保賣場及人員安全無虞。

而新光三越則指出，疫情以來持續維持進場量溫、提供酒精消毒，並高規格落實「時時顧客接觸點消毒擦拭、日日排換氣、週週全館消毒」清潔工作，以維護全民的健康安全。新光三越台北天母店即刻起再強化各樓層顧客接觸點的清潔消毒，並於閉店後進行全館大規模消毒，以確保購物環境的安心安全。

(工商 )