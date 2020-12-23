距離卸任不到1個月的美國總統川普再次公布特赦名單，此次特赦人數多達15位，其中包括涉及2016年「通俄門」案、並在特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查下認罪的川普前外交顧問巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）以及律師范德斯旺（Alex van der Zwaan）；另外，多位共和黨議員，以及2007年射殺伊拉克平民的4名美國「黑水」私營警衛公司前雇員等人也在名單中。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與路透社報導，巴帕多普洛斯與范德斯旺兩人，皆是通俄門案的要角。巴帕多普洛斯坦承替川普陣營與俄方牽線，俄方也同意提供民主黨總統參選人希拉蕊的黑資料，且巴帕多普洛斯在通俄門調查中向聯邦調查局幹員說謊，因此判刑14天；而岳父是俄羅斯億萬富豪傑爾曼汗（German Khan）的范德斯旺，也同樣在通俄門調查中說謊，被罰入獄30天並罰款2萬美元。

雖然穆勒調查中，巴帕多普洛斯被稱是「罪行嚴重，且損傷政府通俄門調查」，白宮仍表示，「今日的特赦，有助於修正打壓許多人的穆勒調查所犯之錯」。

特赦名單中也包括2名前共和黨議員，包括涉嫌濫用25萬美元競選基金的加州共和黨眾議員韓特（Duncan Hunter），以及涉及內線交易遭起訴的共和黨籍眾議員、知名的川普支持者的柯林斯（Chris Collins）。

CNN報導指出，這份特赦名單是在川普在國會的盟友以及保守派媒體推薦下所做出。在名單中，在白宮宣布特赦的同時，也另外宣布5人減刑，其中包括犯下詐欺與洗錢的前德州眾議員史塔克曼（Steve Stockman）。白宮在聲明中指出，今年已高齡64歲的史泰克曼因在獄中染上新冠，以其健康狀況為由而減刑。

川普於11月25日才剛特赦首位在「通俄門」案而被起前國安顧問佛林（Michael Flynn），而他也於本月初建議川普宣布「有限度的戒嚴令」，並且要求在軍方的監督下重新舉行總統大選。

(中時新聞網)