熱心人士潘敏捷日前捐助安全帽給南投縣政府警察局仁愛分局以響應「平安帽專案」，近日再請仁愛分局協助配合交通安全宣導，並捐贈仁愛鄉偏鄉國小學童安全帽，關心學童交通安全，善行可嘉。

為了減少交通事故發生，仁愛分局員警22日至仁愛鄉都達國小辦理交通宣導，並由熱心人士潘敏捷捐贈安全帽及物資，希望藉由捐贈活動，推廣兒童乘坐機車需配戴兒童安全帽之重要性，共同期許兒童交通事故的發生率減到最低，為我們的下一代盡一份心。

來自台南的熱心人士潘敏捷有感於騎機車戴安全對保護生命的重要性，又發現在偏鄉部落地區戴安全帽觀念弱，為鼓勵及倡導戴安全帽的重要性，累計捐給仁愛鄉已達631頂安全帽，希望喚起原鄉部落居民了解戴安全帽保護頭部的觀念。

仁愛警分局長莊順智說，希望藉由贈與安全帽給偏鄉地區的學童，降低偏鄉家庭對於購買安全帽的經濟負擔，並推廣及倡導兒童配戴安全帽的觀念，保障兒童的生命安全。警方會持續宣導「正確使用安全帽」的交通安全教育，向下扎根，希望不只兒童，連大人也要養成良好的駕駛觀念及遵守交通規則，讓自己與大眾用路人多一份保障。

(中時 )