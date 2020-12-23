宜蘭這兩天雨勢雖時有緩歇，但連續的雨勢仍再度對山區道路造成災情，台七線68K＋500（明池路段）在今（23）日下午1點5分發生邊坡土石滑落、雙向道路阻斷的災情，公路總局四區工程

處獲報後雖立即派遣人車前往處理，但因為現場濃霧及土石持續滑落，增添工作人員搶通工作的難度，公路總局表示，預計今晚7點才能搶通。

(中時 )