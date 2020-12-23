連續雨勢山區道路再傳災情 台七線明池路段預計晚間七點搶通 18:202020/12/23 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台七線明池路段23日下午傳出邊坡土石滑落，雙向道路阻斷的災情。（四區工程處提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭這兩天雨勢雖時有緩歇，但連續的雨勢仍再度對山區道路造成災情，台七線68K＋500（明池路段）在今（23）日下午1點5分發生邊坡土石滑落、雙向道路阻斷的災情，公路總局四區工程 處獲報後雖立即派遣人車前往處理，但因為現場濃霧及土石持續滑落，增添工作人員搶通工作的難度，公路總局表示，預計今晚7點才能搶通。 老大哥來了 NCC閉門座談數位通傳法 網驚：網路戒嚴開始 台北遠東年菜外帶熱賣 早鳥殺到85折 (中時 ) #雨勢 #災情 #搶通 #連續 #山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台商加碼布局台灣 商、廠辦買氣大爆發 10:472020/12/23 財經 柯文哲視導萬大線機廠，2023年電聯車廠內軌道測試 15:492020/12/22 區域情報-台北 安特羅新冠肺炎抗原快篩試劑獲歐盟（CE-IVD）認證 18:032020/12/22 財經 亞都麗緻搶春節餐飲商機 圍爐桌宴與年菜外賣M型化出擊 17:032020/12/23 生活 安特羅新冠抗原快篩試劑 獲歐盟認證 04:102020/12/23 證券．權證 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 16:052020/12/22 財經 大雨不斷花蓮公路狀況多 台11、台8分傳道路坍方 18:002020/12/23 社會 台最新Covid19病例 外媒驚呼：全球最長連續無確診記錄破功 19:532020/12/22 政治 熱門股－聚隆 量能增溫短多再起 04:102020/12/23 證券．權證 難逃兵家必爭！台積電砸3千億赴美 爆這國也想挖角 16:582020/12/23 財經 25檔台股基金 績效贏大盤兩倍 04:102020/12/23 投資理財 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 張淑晶誣告房客遭判刑不服上訴 2審判更重9年8月 - 社會 - 中央社 行車紀錄器拍到鬼？白色雙腿過馬路「上半身消失」 - 社會 長腿全裸騎士爽逛台南大街 後方駕駛全看呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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