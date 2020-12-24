國民黨台北市議員徐巧芯23日公布疫調圖，揭露紐籍機師在北市足跡後，竟遭中央以開罰施壓、要求下架相關資訊，大批網友得知後，都到徐巧芯臉書為其加油打氣，痛批為何衛福部不敢回答記者的問題。

對於可能遭到政風調查一事，徐巧芯23日在臉書發文表示，她從來沒有否定流行疫情指揮中心過去的貢獻，但從印尼案、俄羅斯舞團案，到這次的案765，陳時中等人真的變了，指揮中心螺絲應該要拴緊，不要造成北市府與民眾的困擾。

大批網友都到徐巧芯臉書加油打氣，「妳知道太多了，如果你的資訊是對的，妳會因為違反『業務機密』而被告。如果妳的資訊是錯的，妳會因為散布謠言而被告，不管怎樣法院見」、「謝謝妳為保護人民安全的努力」、「為什麼衛福部不敢回答記者問題啊」、「中央防疫指揮中心笑死人，防自己國人嗎」、「支持..那當初為什麼公布『大陸客』的行蹤，不能遇到『洋人』就軟啦」、「現在政府很愛告民眾，恐嚇民眾，然後還說要謙卑」。

但也有網友持不同看法，「議員公布足跡不怕造成社會恐慌、動亂，那又何必刪文」、「防疫視同作戰，防疫期間，應以中央疫情指揮中心為主」。

台灣253天本土零確診破功，繼指揮中心22日公布紐籍機師及廣達集團女員工活動足跡後，徐巧芯23日又公布新的足跡，引發輿論譁然。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中面對媒體詢問時面露不悅，竟直接叫記者「不要再問」，表示一切以指揮中心公布為準。

指揮中心發言人莊人祥表示，關於網路上流傳的紐西蘭機師新足跡，由於涉及個案疫調資料，不管是真是假都不能隨意轉傳，若是「真的」就是散佈，違反傳染病防治法；若是「假的」則涉及散布假訊息，提醒民眾收到類似訊息都不要轉傳。

(中時新聞網)