台北市政府跨年晚會，副市長黃珊珊昨（29）日表示維持正常舉辦，但府前廣場管制區人數上限為8萬人，民眾入場採實聯制，並需消毒、戴口罩、紅外線量體溫，且一律禁止飲食。對此，民進黨台北市議員許淑華質疑，北市跨年限8萬人真的控制得了嗎？改線上直播有這麼困難嗎？對於北市府的態度感到很擔憂，就怕出現防疫破口。

許淑華昨在臉書表示，近期確診個案1人為日前染疫紐籍機師的接觸者，是本土感染，引發民眾擔憂，跨年到底要不要繼續辦各界議論紛紛，中央上緊螺絲嚴謹看待，北市府卻語出驚人，認為「不希望把這個事情看得很嚴重」，這樣真的OK嗎？而這樣的態度讓她非常擔憂，呼籲北市府跨年活動改為「線上直播」，避免人群聚集，防疫考量為優先。

根據台北捷運資料，去年台北市跨年周遭捷運運量，高達320.6萬人次，今年市府打算在周邊做出入管控，許淑華認為，是一個非常大的工程，這樣的人數流動非常可觀，真的不能輕忽！

2020跨年夜北捷塞爆，煙火秀結束後，民眾湧入捷運站，0時突破284.3萬人，造成悠遊卡一度大當機。（資料照／張穎齊攝）

昨日觀傳局公布人數總量部分，管制區內從過去約11萬名觀眾，將調整至上限8萬人。許淑華指出，管制區「實聯制」並非8萬人每一個人都可確實登記，有個萬一恐怕變成一個未爆彈？後果由誰承擔？且外圍人群流動就算擠爆擠滿，根本無法控管，是否也會成為防疫破口？

許淑華調閱資料，此次跨年各單位預估協勤人數共動員5959人，聘請大批人力控制人流管制，真的能達到效果嗎？

北市府堅持舉辦跨年晚會，許淑華尊重看待，但為了疫情健康考量，在敏感時期若改線上直播，降低人群聚集，能避免更多風險、讓台灣更好，是否應該朝向這方向思考？

此外，101宣布取消高空跨年煙火派對，周遭的微風南山、微風松高和新光三越舉辦的跨年市集，及元旦於微風廣場舉行的迎新打鼓活動也跟著喊卡。許淑華說，各團體表現防疫優先態度，不讓人群聚集，放棄商機為台灣疫情一起作戰，值得讚許。

(中時新聞網)