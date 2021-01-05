因應疫情，台灣限制外國人入境，可能影響109學年下學期要到台灣就學的4489個境外生。教育部明天召開「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境措施研商會議」，次長劉孟奇表示，開放境外生進來的立場未改變。

截至今日統計，已入境的境外學位生已近兩萬人。而教育部為配合中央流行疫情指揮中心強化非本國籍人士入境及檢疫措施之指示，自去年12月31日起先暫緩受理境外學位生入境之申請方案（含所有學生及先修華語之外交部臺灣獎學金受獎生），並於明日邀集相關部會討論強化境外學位生入境相關防疫作業程序。

教育部籌組「僑外生在台校友聯誼會」，今天邀請來台留學的畢業後在台就業、創業及定居的逾百位校友齊聚一堂，並邀請外交部、經濟部、勞動部、僑委會等部會代表出席。

對於109學年下學期要來台就學的境外生可能面臨困難，劉孟奇會前受訪表示，因應疫情，中央流行疫情指揮中心推出「秋冬方案」，強化境管措施，因此同時要求教育部檢視一下境外生進來的程序，彼此互相對應後，再報請中央流行疫情指揮中心，就會再開放。教育部開放境外生進來的態度並未改變。

「僑外生在台校友聯誼會」籌備委員會由來自香港的留台校友李三財擔任主任委員，他表示，當初是因為台灣開放的態度，他才有機會來台就學，然後一步一步往上攀爬。對於是否該讓109學年下學期要進來的境外生順利入境，他建議政府，在確保防疫安全的前提下，採公平、合理、開放的態度最好。

李三財表示，過去兩年來，台灣的僑外生都高達12萬人，他們有一些需求，「僑外生在台校友聯誼會」可以幫忙，並將他們期待付諸實現。此外，「僑外生在台校友聯誼會」也將秉持「學在台灣、用在台灣、留在台灣」的精神，進一步回饋、服務社會。

李三財舉例，以前僑外生的居留證號碼有2個英文字母，跟台灣身分證號碼只有1個英文字母不一樣，導致僑外生連要訂個火車票都不行。他2015年向政府反映，經過5年，今年起僑外生的居留證號碼已改為1個英文字母，生活方便許多。

(中時 )