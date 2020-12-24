案765長榮航空紐籍機師值勤時未依規定於戴口罩，導致另外2名機師群聚感染；且於自主健康管理期間趴趴走，又不配合疫調告知足跡，還傳染給一名廣明女員工，種種行為不但引發民眾撻伐，且有觸法嫌疑，恐面臨最高2年的刑責。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條規定：「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。」。

律師楊孝文投書《ETtoday新聞雲》表示，若個案明知自身疑似確診，仍不願意配合指示配戴口罩、告知行蹤，進而導致他人染疫時，將面臨最高2年以下有期徒刑。

此外，據悉機師不配合疫調，對於行蹤通通用忘了帶過，因而必須動用警政單位調閱機師「行車紀錄」與「手機定位」。

《傳染病防治法》第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如有拒絕、規避或妨礙情事，衛生單位將可依同法第67條第1項第3款規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

機師未誠實告知接觸史及活動史的情形，已屬於規避或妨礙調查，桃園市衛生局並已依法處最高罰鍰30萬元。

此外，不交代足跡，政府可以主動調閱嗎？楊孝文認為，上開方式雖多半適用於刑事犯罪偵查，且須踐行正當之法律程序（例如通信調取票），但依《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，若個案明知自身疑似確診，仍不願意配合指示配戴口罩、告知行蹤，進而導致他人染疫時，將面臨最高2年以下有期徒刑，而存有刑事案件疑慮；

又行政機關亦有相當之調查權限，《行政程序法》第40條並規定行政機關基於調查事實及證據之必要，得要求第三人提供必要之文書、資料或物品，故並非全無法律依據。

(中時新聞網)