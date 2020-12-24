【現場直播】萊豬法案決戰日！立法院表決萊豬進口9項行政命令｜2020.12.24

立法院會今處理萊豬進口相關的行政命令及《食安法》、《學校衛生法》表決，民進黨立法院黨團先前已下令一致投票，黨團總召柯建銘會前受訪重申，跑票者會有機制處理。不過，民進黨立委林淑芬稍早在臉書埋下伏筆，林淑芬表示，萊豬相關行政命令及修法，她認為仍有許多疑慮，若因堅持理念和價值而被黨處分，坦然接受。而最終，她也棄權、未投票。

立院今日上午為萊豬進口，表決《學校衛生法》相關法條修正動議，即便日前民進黨團已下令一致投票，民進黨團總召柯建銘也撂下重話「跑票者自有機制處理」，民進黨立委林淑芬仍事先在臉書表示「若因堅持理念和價值而被黨處分，我坦然接受」。

至於外界也關注的綠委劉建國、何志偉及高嘉瑜等人投票意向，劉建國在討論修正動議逐條表決時，有投票也有棄權，而何、高則仍依照黨團要求乖乖投票。

長期堅持為民眾食安把關的林淑芬，面對民進黨政府堅持開放萊豬進口，今院會表決動向備受矚目，院會前林淑芬對於媒體詢問是否會遵從黨意投票，林淑芬在投票前表示「現在正在處理，等一下就會知道」。

隨後林淑芬在臉書發文表示，這些年來，她為人民守護食安的堅持始終如一，無論是揭發頂新黑心油、校園禁用基改食品、落實食品標示等，立場從未改變。顧及到國際外交經貿的情勢，開放是不得不的決定，我們希望管理的配套要具體落實。

林淑芬提到，本會期討論萊豬相關行政命令和相關修法草案以來，她提出開放之後管理疑慮和建議，無論是標示、稽查或執行面的問題，以及幼兒園的管制配套是否能落實，仍有許多疑慮。

林淑芬說，若因堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。林淑芬強調，「站在人民的立場來思考」一直是她從政的初衷，現在如此，未來依然如此。

(中時 )