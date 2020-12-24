許多媽媽為了寶寶健康選擇親餵母乳，卻沒想到停止哺乳後，胸部如洩了氣的皮球，不只形狀猶如山崩，還有伴隨鬆、垮、垂、塌的困擾，營養師黃韋堯指出，選對食物很重要！

黃韋堯表示，乳房就像是一個充滿脂肪的房間，拯救乳房第一步，就是補充足夠的蛋白質、維生素和礦物質。黃韋堯說，豐富的蛋白質、水分及好的油脂，像是魚、雞肉、海鮮、蛋、牛奶及豆製品都是哺乳媽咪需要多攝取的食材。

正確的營養補給可提供美胸所需營養。(圖/KC WIN WIN-Gmilk提供)

若無法從飲食當中獲取足夠的營養，也可以選擇補充含野葛根、蜂王乳、青木瓜、卵磷脂的營養補給品，或是多吃像是番石榴、柑橘類及草莓這些含有女性所需營養的水果。

除了吃對的食物，黃韋堯強調，媽媽產後須每天適度按摩自己的胸部，做適量的熱敷，這些都能促進胸部周邊血液流動，幫助維持及恢復皮膚彈性，使得胸型不易走山變形。而最好的美胸時間，是生理期後的第11-13天．加上生理期後的18-24天，這十天是最重要的。

圖為營養師黃韋堯。(KC WIN WIN-Gmilk提供)

黃韋堯表示，由於雌激素跟黃體素等女性荷爾蒙在這十天分泌最旺盛，因此也算是黃金美胸期，同時也別忘了多做胸部運動，強化胸部各個肌群，如緊實胸大肌、讓胸型尖挺，也能順便緊實肱二頭肌、延展肱三頭肌，美化手臂肌肉線條。

(中時新聞網)