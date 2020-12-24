行政院長蘇貞昌輕忽開放萊豬問題，以強勢作風和在野黨對抗，結果受到重創；這恐怕是一直以政績自豪的蘇貞昌，始料未及的發展。

挾著2020大選勝利與武肺防疫成功的政績，原本是史上最有權力的行政院長蘇貞昌，因萊豬議題處理失當，不但民調支持度急速下滑，過去壓抑已久的民進黨派系也趁機反擊，不時散布蘇貞昌即將下台的消息。

根據《財訊》雙週刊報導，明年1月開放含萊劑美豬進口，是台灣為了對外經貿談判與國際關係、不得不執行的開放政策，應該與社會理性溝通，卻因為蘇貞昌的強勢與自負，讓萊豬議題愈燒愈烈，戰火延長到明年8月的公投。連帶影響公投約束期滿的日本核災區5縣食品進口問題，即使日本殷殷關切，蘇內閣沒時間也沒有能量處理。

國會攻防失當 行政院面子裡子都沒爭到

相關人士坦承，開放萊豬進口的時機有點倉卒，駐美代表蕭美琴7月底赴華府就任，行政院8月底宣布開放含萊劑美豬美牛進口，其實就是政治判斷的決策，希望做一個人情，給當時陷入連任苦戰的美國總統川普。

行政院宣布政策後，主力部隊若放在農委會和衛福部，由農委會負責配套補助措施及安撫農民，衛福部和社會溝通、降低民間的食安疑慮，情況或許好一點；但蘇貞昌把戰場放在立法院對抗上，變成不可控制的發展。

根據《財訊》報導，相關人士指出，2012年馬英九政府開放美牛，只有40席的民進黨黨團就可以癱瘓立法院好幾天，重創連任不久的馬英九聲勢。此次民進黨政府開放美豬，國民黨當然會如法炮製，以立法院為抗爭舞台是可預期的。不過，國民黨戰力本來就不強，黨內又分成好幾股勢力，每一次杯葛議事，不但要甲級動員，還要想各種「套數」，後來其實已經不太撐得下去。民進黨團與國民黨團協商過程中，幾次得到暗示，只要「抬一下」演個武場，彼此有個下台階就可以了。

但據了解，蘇貞昌不願意在混亂中上台施政報告，他要體面從容地進場。國民黨只得繼續杯葛，而蘇貞昌每次都在議場外接受媒體採訪，極盡揶揄、諷刺國民黨之事，例如「抬著道具豬進進出出8次，都『豬八戒』了，不知道還要豬幾戒。」

根據《財訊》雙週刊報導，直到行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵風波，讓國民黨撿到槍，後來又結合社會力量準備參加秋鬥大遊行，蘇貞昌態度才轉趨謙卑，在國民黨第10次杯葛時「拜託」國民黨停止杯葛。議事杯葛12次之後，國民黨團演出潑豬內臟事件，蘇貞昌還是靠民進黨立委護航、在更混亂的狀態中上台施政報告。

(中時新聞網)