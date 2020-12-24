金門縣液化石油氣偷斤減兩聯合稽查小組配合消保官協同消防局、標檢局高雄分局金門辦事處抽查9家瓦斯業者共84支瓦斯桶，結果均符合規定之二。（金門縣府提供）

金門縣液化石油氣偷斤減兩聯合稽查小組配合消保官協同消防局、標檢局高雄分局金門辦事處抽查9家瓦斯業者共84支瓦斯桶，結果均符合規定，都在「液化石油氣經銷業分裝業及零售業供銷管理規則」容許誤差範圍內。

此次稽查業者包括聯宏液化煤氣灌裝有限公司及文文、金源盛、世豐、振盛、第一、宏達、農會、許源順等8家瓦斯行。其中分裝場抽查20支瓦斯桶，8家瓦斯零售業者共計抽查64支瓦斯桶，結果均符合「液化石油氣經銷業分裝業及零售業供銷管理規則」容許誤差範圍內。

縣府建設處說明，石油管理法第19-1條規定，液化石油氣零售業應確保銷售之液化石油氣重量，與桶裝高壓氣體容器標示之重量相符外，也應於營業場所備置氣源流向供銷資料，並揭示零售價格資訊。若違反上述規定，可依據同法第47條第6款「處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未改善者，得按次連續處罰至改善為止」。此次偷斤減兩聯合稽查時也一併抽查供銷資料及價格揭示，以有效避免非法氣源影響市場秩序及社會安全。

建設處並指出，2007年度配合中央政策辦理偷斤減兩聯合稽查，當時重量不合格率為44.2％，經過多年聯合稽查與法規宣導下，不合格率已逐年下降，足見不定期聯合稽查作業已對業者產生警示作用，讓消費大眾的權益也更有保障。

(中時 )