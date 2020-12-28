衛福部長陳時中28日表示，指揮中心12月26日審查交通部送出的「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，指揮中心要求在航空公司強化外站管制、機上全程防護、持續派飛管理及查核機制下，長程航班或入境他國的機組員，返國後必須完成7天居家檢疫且安排採檢陰性後才能進入社區，且第8天至第14天還應遵循加強版自主健康管理。

陳時中提到，交通部民航局於作業原則中，增訂強化管控措施，包括：要求組員出勤報到時填寫聲明書，並在任務簡報時提醒組員做好防護，更嚴訂了飛行中佩戴口罩、飲食、交談、服務後加強手部消毒等規定。此外，嚴格要求組員外站住宿期間不得外出且禁止接觸當地訪客、每日應記錄及回報健康狀況及在外行動，航空公司也必須建立專責機制來偵測組員是否外出，例如即時監視系統或保全專責人員。

陳時中指出，機組員返國後，於實施居家檢疫7天期間，航空公司需強化對組員進行關懷之監測作業。機組員居家檢疫期滿並檢測為陰性後方可進入社區，但仍須遵循加強版的自主健康管理7天，包括禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須佩戴口罩、機組員也要詳實記錄行程及接觸人士等。

依據此作業原則，機組員「7天居家檢疫期間內」可再派飛長程航班，但返臺期間需入住公司宿舍、指定防疫旅宿或符合防疫要求的居所。但執勤應搭乘公司專車或防疫車隊。航空公司宿舍的防疫管理也應符合指揮中心防疫旅宿相關指引。

陳時中強調，上述措施自2021年1月1日起實施，民航局及航空公司將透過查核機制進行稽查。

(工商 )