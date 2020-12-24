110學年度大學學測還沒考試，大學特殊選才已陸續放榜，台南瀛海中學表現大放異彩，在少子女化趨勢下，升學榜單逆勢成長，多人錄取國立頂大，錄取台灣大學動物科學技術學系的周勤育，出生在畜牧業家庭，從小就立定要往相關領域發展，也如願朝著目標前進。

瀛海中學校長張添唐表示，校方秉持108課綱適性揚才的理念，積極輔導學生利用多元管道入學，不僅衝刺學業，也兼顧學習興趣。110學年度大學特殊選才榜單亮眼，多位同學錄取國立頂大。

周勤育錄取國立台灣大學動物科學技術學系，左為校長張添唐。(瀛海中學提供／曹婷婷台南傳真)

包括周勤育錄取國立台灣大學動物科學技術學系、李欣妮錄取國立清華大學學士班不分科、鄭宇廷錄取國立成功大學化學系、施柔安錄取 國立中興大學化學系、吳甫陞錄取國立聯合大學電機工程系、中原大學機械系、中原大學工業系統系、溫凱業錄取國立台南大學生態暨環境資源學系、李奕辰錄取長庚大學化工與材料工程系。

錄取3校系的吳甫陞，海東國小時期就參加機器人組裝競賽，對程式語言產生興趣，進入高中後與同學互動，體會寫程式、解程式樂趣，夢想要改革台灣網路介面的宏觀大夢。

他經常從下課鑽研到凌晨，並透過比賽精進專業，先後獲得2018年ROBO RAVE競賽第二名、2019年生活科技學藝競賽競賽第一名，2019年MAKE X競賽第一名。此外也利用課餘參加全國黑豹旗棒球賽﹑台南市中運標槍比賽，藉以訓練自己反應思考的速度與能力。

周勤育出生在畜牧業家庭，比別人擁有更多的時間接觸到動物，對他而言，動物就是「家人」。小時候常窩在家中牧場看家人照顧動物，動物就是他的玩伴，當動物生病，他會靜靜的在旁邊撫摸關心、跟牠們說話，同時也立定了生涯學習與發展的方向。

(中時 )