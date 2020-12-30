國立竹山高中朱以軒（右）透過「希望入學」錄取台大醫科，校長陳漢銘（中）感到十分光榮。（國立竹山高中提供／黃立杰南投傳真）

南投縣內優質高中，29日舉辦高中策略聯盟共好會，教育處長陸正威表示，縣內高中職資源多樣，這幾年透過說明會，讓家長知道孩子留在南投讀書，反而有更多機會；竹山高中校長陳漢銘說，竹高創校60年，出現首位台大醫科生，足見在地就讀機會多。

竹山高中校長陳漢銘表示，本屆高中生朱以軒，透過台大「希望入學」的升學管道，以校內排第一名獲得推薦，今年成功錄取台大醫學系，成為竹高創校60年來，首位台大醫科生。陳漢銘說，該專案主要是協助新住民子女、低收入等特殊境學子升學，朱以軒努力用功，成功考上目標的第一學府；但他認為更重要是幫助每位學生找到興趣，現在入學管道多，學校的目的是帶學生認識自己，找到讀大學的目標。

陸正威表示，九年一貫後的高中教育至關重要，策略聯盟的目的，在於留住投縣內的學生，平衡城鄉差距，事實上縣內學生雖少，反而讓老師更能專注於關心每一個人，特別高中是學生的夢想、職涯探索期，頻繁和學生互動，幫助他們找到未來的方向。

陸正威說，從去年開始，就利用晚上家長下班的時間，邀請他們至縣內各優質高中職，透過說明會了解學校理念、具體可提供的教學資源；未來也將深化生涯輔導課程，協助學生了解自己的志向。

(中時 )