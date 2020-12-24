台南市109年度公費流感疫苗整體使用率達98％，疫苗剩餘量僅存不到9000劑，每年12月底至隔年2-3月為流感高峰期，嬰幼兒為流感高危險群，一旦感染流感易產生嚴重併發症或死亡風險，且接種流感疫苗後至少需2周以上才能產生充足保護力；目前流行病毒株與今年使用公費疫苗株完全吻合，大幅提升接種疫苗後保護力，台南市衛生局呼籲家長儘速帶家中嬰幼兒接種，降低流感病毒對健康的威脅。

衛生局也提醒，未滿9歲初次接種的幼兒應相隔4周以上接種第2劑，以獲得完整保護力，台南市各小兒科診所皆保留疫苗提供幼兒接種，建議家長前往院所前先致電詢問，減少門診等候時間。

此外，家裡有長輩或幼兒民眾須特別注意，根據資料顯示，不少家庭面臨流感的威脅，往往是先從個人得到流感，進而再傳染給其他家人，為減少流感病毒散播，並保護個人及家人健康，最直接有效的方式就是接種流感疫苗，並落實勤洗手和注意呼吸道衛生，避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所。

國內使用流感疫苗上市前皆經過嚴格審驗，安全性無庸置疑，請民眾放心帶家中的長輩和幼兒前往醫療院所接種，給子女及家人最佳的健康保護。

市長黃偉哲提醒，民眾接種流感疫苗後需2周達良好疫苗保護力，平時應落實勤洗手、有呼吸道症狀時應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。若有任何流感疫苗相關問題，可撥打專線06-2679751分機355洽詢。

(中時 )