中非共和國首都班吉的競選活動上，民眾手執競選海報聽取現任總統圖瓦德拉的演講。該國將於12月27日進行總統選舉第一輪投票。（圖／新華社）

目前在非洲的中非共和國政治情勢動盪不安，中國大陸在當地投資產業成為武裝團體與軍隊的俎上肥肉，財產與人員安全飽受威脅。日前中非在一次叛軍與政府軍的武裝對峙中，有4家大陸私營礦場企業被搶，事後陸緊急聯繫當地憲兵司令部將250名大陸公民撤離。

《美國之音》報導，中國大陸駐中非大使館周三（12月23日）在其官網發佈消息說，12月3日中非共和國前總統博齊澤被憲法法院取消總統候選人資格，博齊澤不滿，拉攏部分武裝團體與政府對抗。15日起，中非武裝團體與政府軍在亞洛凱（Yaloke）地區發生武裝對峙，混亂中4家陸資私營礦企有8輛汽車及其他財產被搶，事後開始有大陸公民撤離。

報導說，大陸駐中非大使館16日接到當地大陸公民報案後，與該國憲兵司令交涉，保護當地大陸公民安全撤離。因緊張情勢持續，當地250多名大陸公民絕大部分已自行撤出到安全區域。由於動亂可能升級，呼籲地大陸公民注意人身安全。

大陸駐中非大使館說，由於聯合國維和部隊介入，雙方交火漸趨平息，事態已獲控制，部份滯留人員亦已安全撤離。不過12月27日中非將舉行總統和議會大選，不穩定因素不斷增加，不排除武裝團體與政府軍再次發生交火和投票點被襲擊的可能性。

中非共和國的木材、黃金、鑽石和鈾礦蘊藏豐富，但長期以來戰亂頻仍，人民貧窮困苦。聯合國形容其為「世界上最貧窮的國家之一，猶如一隻滾滾沸騰的大鍋，動盪不安」。

報導說，2013年以來穆斯林的塞雷卡（Seleka) 反政府武裝聯盟在首都班基（Bangui）奪得權力後，與當地基督教民兵持續對抗，此後就一直陷於宗教之間與族群間的戰鬥。俄羅斯已派出300名軍事教官，幫助訓練中非共和國陸軍對付叛軍攻擊。

(中時新聞網)