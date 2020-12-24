鹿谷鄉冬茶比賽，獲獎茶葉包裝有防偽標籤。（廖志晃攝）

全國矚目的鹿谷鄉農會冬季茶賽成績揭曉，茶農劉武雄、劉錫昭父子囊括特等獎（第1名）、及頭等一（第二名），父子聯袂居龍頭，轟動茶業界，也創下新紀錄；鹿谷鄉農會將於1月2日舉行頒獎及展售會。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，今年冬茶賽共有5127件參賽，經過嚴格評鑑，未入圍率高達44.9％，品質可以掛保證；為確保消費者權益，今年再度更新入圍得獎茶包裝及防偽標籤，消費者記住「一摸、二看、三翻轉」，30秒就可以分辨真假。

鹿谷鄉農會推廣部主任陳芳炫說，特等獎茶葉過去每台斤30萬元，近年自由交易行情，已飆漲至天價！因此，農會極重視防偽標籤更新，最重要的是防杜假冒，確保消費者權益。

鹿谷鄉農會冬茶比賽排名得獎名單，特等獎劉錫昭，頭等1到10名，依序為劉武雄、劉敏鑑 、蘇文昭、陳有讀、黃秋宗、劉俊麟、黃聖銓、葉來成、劉文德、蘇存禮。

(中時 )