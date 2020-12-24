家門口突然出現男人的「子孫們」，用過的保險套就這樣丟在路邊，讓屋主相當不滿調監視器察看，結果看到一台BMW轎車，停在家門口車震長達40分鐘，最後遺留用過的套套，屋主公布照片，無奈嘆「那麼多生命冷了一個晚上」，不過也算是破案了。

BMW留下一坨垃圾(圖片取自/爆怨公社)

苦主男網友在臉書社團「爆怨公社」分享幾張照片，早上清掃家門口時，看到一坨垃圾散落在地上，以為是野狗亂咬來的，上前查看發現竟有用過的保險套，因此調閱監視器，原來是一輛BMW停在家門口車震，大約40分鐘後離開現場，還留下一坨「子孫們」。

屋主發現是用過套套(圖片取自/爆怨公社)

屋主在發文中既幽默又無奈表示，「這位大哥，看到門口那麼多監視器，你還選擇在這個點做愛做的事」，但屋主認為這也無傷大雅，只是要記得將保險套帶走，「把孩子留在現場，害我早上掃地以為是野狗亂咬垃圾，裡面怎麼有那麼多生命冷了一個晚上，立刻調監視器，宣布破案」！

照片曝光後吸引許多網友朝聖，不少人歪樓好奇「男主角」持久時間有多長，原PO不禁笑回「給人家隱私啦」，除了好奇時間，更多人想看完整監視器影片，「素質真差有錢買車沒錢開房」、「感覺是屁孩」、「為什麼要丟棄生命」、「孩子無辜」、「圖片有味道」。

(中時新聞網)