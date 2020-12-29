一名女網友發現租屋處遭人偷裝針孔攝影機，她日前因為想要打停在天花板的蚊子，赫然發現冷氣管線旁有一個小黑點，伸手去拉竟連接著一條電線，才驚覺是攝像頭；警方勘驗後，發現錄影畫面停留在7月初，都是上個房客的畫面，她目前已搬出該住處，警方也說事發的大樓屢次有住戶抱怨事項，發生過不少事。

該女網友在Dcard上表示，她日前發現租屋處的冷氣管線旁被安裝了針孔攝影機，當下立刻報警後，警方到現場拔出攝影機的記憶體，發現畫面停留在7月初，是上個房客的畫面，她嚇到急忙搬出租屋，目前已找到新的住處，與警方討論後，打算提告妨礙秘密，但因為錄影畫面中沒有她，因此她向網友們詢問怎麼做。

女房客驚覺租屋處遭偷裝針孔攝影機，對方在冷氣管線旁偷裝攝像頭。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說，她因為日前想到打停在天花板的蚊子，突然發現冷氣管線旁有一個黑點，伸手去摸後發現黑點後方連著一條線路，而該線路一直連結到天花板的崁燈內，接著一台行動電源，她說嫌犯還將線路漆成白色，讓人乍看誤以為是冷氣的管線。

女房客驚覺租屋處遭偷裝針孔攝影機，對方在冷氣管線旁偷裝攝像頭。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說，警方說事發的租屋已經有許多人反應很多問題，而她發現當初在簽約時，房東沒有寫上身分證字號，「當初太急，沒注意到小細節」。許多網友則留言說，「告下去！妳這是在幫助其他可能的受害人，絕對不要姑息」、「許多民代的服務處有免費的法律諮詢，可以詢問看看。」

(中時新聞網)