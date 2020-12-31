一名自稱已從嘉義空軍基地退伍的女士兵在臉書上爆料，服役期間遭到其他單位的士官長言語性騷擾，提出申訴後，竟遭自己單位的中校隊長在約談過程中說「你就當做結善緣，原諒對方」、「你這樣會害對方失去很多」企圖將此事壓下，她2次約談後仍執意申訴，該隊長大怒要求她退伍，甚至對她說「空軍的名譽因為你垮下來！」

一名自稱在嘉義空軍基地已退伍的女士兵在臉書《爆料公社》上表示，她今年5月底被其他單位的士官長言語性騷擾，事件發生後，部分長官先試圖說服她「內部處理就好」，等到她真的提出申訴，她服役單位的中校隊長依程序找她約談，第一句就對她說「為什麼要出這個頭？」接下來說「你知道你這樣申訴下去會害對方失去很多嗎？」

該女士兵申訴遭性騷擾被長官企圖壓下後，半年來罹患抑鬱症，需靠吃藥度日。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該女士兵說，該中校隊長共約談2次，第一次約談還對她說「你就當做結善緣，原諒對方、對方也會感謝你」、「你這樣會害對方失去很多，你這樣不是被害人，是加害人。」該隊長要她回去想想後，她仍執意申訴，沒想到隊長第2次約談時就發飆說「你真的打報告退伍好了啦」、「空軍的名譽因為你垮下來！」

該女士兵說，她在申訴書提到遭性騷擾和長官阻擾申訴等事，雖然性騷擾案已成立，但長官阻擾申請一事的結論是「加強幹部訓練」，她說該單位有許多學姊、學妹也都有類似遭遇，都被長官壓下，她事件發生後的半年心理、生理受到嚴重傷害，平時需吃抑鬱藥、安眠藥，月經半年來只來了2次，還有嚴重脫髮等狀況，如今她退伍才敢說出來此遭遇。

(中時新聞網)