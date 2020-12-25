一名網友日前掃地時，發現自家門口出現用過的保險套和衛生紙團，調閱監視器後發現是有輛BMW停在他家門後口，車主竟大玩「車震」並留下垃圾，讓他相當無奈地說「那麼多生命冷了一個晚上」，事後他在臉書更新，該車主今（25）早已登門道歉，許多網友則留言笑說「孩子的父親」有肩膀，勇於承擔。

該網友日前在臉書「爆怨公社」發文表示，他早上掃地時發現疑似沾著精液的一坨衛生紙和保險套，原先以為是野狗亂咬垃圾，直到他調閱監視器後，才發現原來是一輛BMW停在門口做「車震」，該車輛大約停40分鐘後，車主從車窗丟出「垃圾」，讓他無奈地說「是也沒關係啦，但是要把東西帶走啊」。

車主大玩「車震」並留下垃圾在別人家門口，事後已登門道歉。（圖／翻攝自爆怨公社）

該網友事後表示，「這位大哥，看到門口那麼多監視器，你還選擇在這個點做愛做的事」，但屋主認為這也無傷大雅，只是要記得將保險套帶走，「把孩子留在現場，害我早上掃地以為是野狗亂咬垃圾，裡面怎麼有那麼多生命冷了一個晚上，立刻調監視器，宣布破案」。

該網友之後再貼文處更新，他說肇事者今天早上7點50分已親自登門道歉，他大讚對方此舉非常值得肯定，還補了一句「這可能是他現在能開雙B的關鍵因子」，網友也大讚「孩子的父親」有肩膀，勇於承擔。

(中時新聞網)