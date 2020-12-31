有網友在臉書社團「爆料公主」發文怒批，包租公爸爸愛上年近50歲的小三，還花了4200萬買房、買車給對方，每個月的水電費也是他在繳，令人家人看不下去的是，後來阿公過世，父親竟稱付不出喪葬費，連年邁阿嬤的看護費用也一再拖延，子女們心寒，氣得直接公布小三照片，網友看到照片後驚呼：「你爸真不挑」。

據悉，包租公的家人5年前為了勸他離開大陸籍小三，經家人追查發現，包租公如今不僅還與小三生活在一起，還在三重花大錢買房讓小三收租，又買了要價180萬的轎車給她開，更買了3600萬投資型保險，最後卻連父親喪葬費都不付，老母親的看護費也不繳。

包租公的種種行為讓家人覺得，祖產早晚會被法拍或被小三騙走，因此決定進行協商，但包租公不願意改變現狀，讓其子女不禁感嘆「該如何處置『走鐘』的家人？」

包租公的子女公布小三的照片，網友看了留言，「帶你爸出去開開眼界，或許能回心轉意…」、「小三原來門檻是這樣！」、「傻爆眼」、「只能說你爸胃口真好，長這樣的也吃得下去，還給花這麼多錢，這一定是真愛，祝福他們吧」、「只能說你爸真不挑」。

(中時新聞網)