先前爆紅的手遊《瘟疫公司》以玩家操作病毒，透過改良病原體，最後殲滅全人類破關；日前一名網友發現，該遊戲出現的世界地圖中，原本台灣的位置消失了，其他網友猜測笑說「因為官方怕你沒辦法過關」，意指台灣防疫成效好，不過仍有網友暗諷「可能官方沒想到設計一個機師角色，不然這遊戲就有解了。」

該網友在《Dcard》上發文表示，他日前在玩瘟疫公司時發現「我的居住地不見了！」該文章隨即引發網友討論，許多網友都說「難度會太高啦」、「而且台灣會導致遊戲出現bug」、、「台灣是你要先全破一次才能挑戰的極限地區」、「因為台灣防疫有成」、「有台灣這遊戲也不用玩了，到不了100%」。

先前爆紅的手遊《瘟疫公司》被網友發現，該遊戲出現的世界地圖中，原本台灣的位置消失了。（圖／翻攝自Dcard）

不過，也有人指出「鐵定是政治因素消失，如果是因為面積太小而不放，那很多歐洲國家都應該消失」；此外，長榮航空的紐西蘭籍機師抵台確診後，導致台灣維持253天無本土確診病例的努力破功，有網友酸「可能官方沒想到設計一個機師角色，不然這遊戲就有解了。」

2012年推出的《瘟疫公司》，遊戲內容是讓玩家扮演病毒傳播者的角色，面對人類醫學的反擊，玩家可以透過持續改良病原體，將病毒傳播至世界各地，製造超級瘟疫來毀滅全人類。年初因武漢肺炎（COVID-19，亦稱新冠肺炎）疫情，讓這款遊戲再度火紅起來。

(中時新聞網)