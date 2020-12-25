美股因應聖誕節提早休市，無懼總統川普砲轟振興方案，四大指數全數收紅，亞股漲跌互見，台股儘管外資過聖誕，但內資題材激勵下，資金動能無虞，新台幣持續強勢，電子漲價題材股、航運、鋼鐵等領軍，台股今開高26.7點、報在14306.98點，其後開高震盪走高，大漲逾百點，最高達14400點，電子、傳產等在內資當家下，依舊有強勢的表現，台股相對亞股強勢。

電子權值股今鴻海(2317)最為搶鏡，開高走高上漲逾2.5%，台積電(2330)挾ADR走揚，今股價亦持穩上漲約0.7%~0.8%，股王大立光(3008)也是開高走高，漲幅近1%，除蘋果三大指標股的撐盤外，聯電(2303)上漲約1.5%，面板雙虎因報價續揚，營運看俏，群創(3481)、友達(2409)分別大漲逾2.5%、3.5%。

電子漲價題材股也為今日盤面焦點之一，MOSFET(金氧半場效電晶體)需求拉警報，今族群全面喊漲，大中(6435)攻上漲停，尼克森(3317)、杰力(5299)、富鼎(8261)等漲幅也均達6%~7%；另外，電動車題材近日發燒，乙盛-KY(5243)大漲8%，衝6年半高價，佳凌(4976)盤中一度亮燈，衝上2年半高，台半(5425)漲幅逾5%。

傳產股今持續有表現，航運、鋼鐵加上紡織等持續吸金，陽明(2609)攻上漲停，長榮(2603)大漲逾6%；鋼鐵股則以不鏽鋼族群最為有撐，高興昌(2008)盤中急拉逾7.5%，盛餘(2029)大漲近5%，海光(2038)漲幅逾2.5%；紡織股怡華(1456)攻上漲停，力麗(1444)、力鵬(1447)、宏益(1452)、聯發(1459)、宜進(1457)等均同步勁揚。

以技術面來說，目前短、中、長期均線呈多頭排列，月、季線往上墊高成為下檔強勁支撐，且昨日外資空單已開始回補，待法人歸隊後台股有機會再往波段高點挺進。

分析師表示，台股現階段站上所有均線，KD位於50附近技術面偏多，考量美國紓困案達成共識，且拜登總統帶頭施打疫苗，市場對未來經濟前景樂觀，目前外資聖誕休假，由內資主導，更有利盤勢發展，且年底為法人及集團作帳高峰，電子及傳產產業利多持續發酵，指數仍有高點可期，持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、航運、鋼鐵、汽車、基建等財報利多及第四季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)