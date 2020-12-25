製造業撐起台灣經濟2020年一整年！台灣經濟研究院今（25）日公佈最新產業景氣動向調查，2020年11月製造業營業氣候測驗點為103.11點，較上月修正後之101.20點增加1.91點，呈現連續第七個月上揚的態勢，創下自2014年8月以來新高，及至6年3個月之前的高點。

台灣經濟研究院長張建一指出，今年製造業的產業表現不一，資通訊、半導體業非常好，且現在的產業結構和6年前有所不同，製造業對今年經濟貢獻極大，但有兩極化的現象，所幸到第四季傳產也逐步恢復，11月間機械業，塑化業都慢慢回來了，例如國際煉鋼原料及基本金屬報價10月以來走揚，帶動國內外鋼材報價調漲，且國內營建鋼材維持熱絡，用鋼產業用料需求亦逐漸回溫，故有超過六成以上的化學工業與鋼鐵基本工業廠商看好當月景氣，目前整體製造業走向健全表現。

台經院調查製造業廠商對於景氣的看法，11月問卷結果顯示，認為當（11）月景氣為「好」比率為39.6％，將近四成；認為當月景氣為「壞」的比率則降到16.1％，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業、機械設備業、運輸工具業與電子機械業皆看好當月景氣。

至於整體廠商對未來半年景氣看法，台經院指出，看好廠商由2020年10月的25.9％增加6.6個百分點至當月的32.5％，亦超過三成，看壞比率由10月的18.4％減少1.7個百分點至當月的16.7％，都可以看到製造業的一片向好。

內需導向的服務業，台經院此次調查結果亦呈現持穩，2020年11月服務業營業氣候測驗點為96.84點，較上月修正後之96.82點微幅增加0.02點。台經院指出，除證券業與運輸倉儲業看好當（11）月景氣的比例超過八成外，其餘廠商則多以持平看待。

(工商 )