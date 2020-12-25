或許是在生涯處女秀交出15分、4助攻與4籃板，且零失誤的稱職表現，讓今年選秀狀元灰狼後衛愛德華茲自信滿滿，他在受訪時表示，打NBA並未如同想像那麼困難，甚至從小就從事多種運動的他嗆聲，「如果給我錢，我能統治一切！」

「我必須講實話，打NBA並沒有那麼難，畢竟我在大學時期，幾乎都在每場比賽被對方包夾對待的，」愛德華茲充滿自信表示，「即使受到大量的防守關注，這仍然很容易，因為你不可能整場比賽都在包夾我，我們擁有太多的射手。」

當媒體詢問愛德華茲，他從小就接觸過包含棒球、桌球等運動項目，話都還沒說完就被愛德華茲打斷回應，「我還從事過網球、游泳、曲棍球等運動，不管你需要我從事哪種運動，我都會去做，假如能夠給我錢的話，我也全都會去做的。」

就算媒體問他是否也能從事高爾夫或冰球等運動，愛德華茲竟然猖狂回應，「我說了不管是什麼運動，就算是冰上運動我也可以，不管你要我做什麼，那都不重要，就算要我做飯或烹飪也可以，我可以打賭，能從第一天開始拿出頂級表現。」

(中時 )