根據國際貨幣基金（IMF）周四公布的報告，第三季美元在各國央行外匯儲備中的占比連續第2個季度下滑，但仍然是全球央行持有最多的儲備貨幣。

IMF周四公布，第三季美元在外匯儲備中的占比為60.4%，較第二季的61.2%與去年同期的61.5%下滑。

IMF亦指出，第三季全球外匯儲備達到12.254兆美元，較第二季的12.012兆美元擴大，並創下歷史新高。

第三季美元儲備總計達到6.937兆美元，佔全球外匯儲備的60.4%，較第二季的6.899兆美元、占比61.2%縮水。

有鑑於美國在地緣政治上不斷減弱的力量、龐大的債務負擔，以及替代貨幣的出現，部分分析師懷疑美元是否可能失去在儲備貨幣上的主導地位。

Rosenberg Research首席經濟學家與策略師David Rosenberg表示，確實美元有一天或將失去其地位，就像之前的每一種全球儲備貨幣一樣，但這種情況在我們有生之年發生的機率非常低。他表示：「美元擁有壓倒性的主導地位，即使在新冠肺炎疫情之後，也沒有立即消退的跡象」。

今年以來美元已下跌6.4%，創下2017年以來最疲弱的全年表現。該分析師表示，美元目前處於周期性的熊市，而非瀕臨崩盤的邊緣。

根據IMF公布的數據，第三季歐元在全球外匯儲備中的占比持穩於在20.5%，略高於第二季的20.1%。在2009年巔峰時期，歐元占全球外匯儲備高達28%。

(時報資訊)