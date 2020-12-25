市場傳出鴻海、裕隆(2201)合資公司鴻華先進新推出的MIH電動車開放共用平台，有望供應給蘋果Apple Car，激勵裕隆今日股價帶量上漲。

裕隆集團與鴻海集團雙方合資成立的新公司，日前宣布名稱為鴻華先進公司。裕隆和鴻海集團合作創立鴻華先進公司，雙方合作發展電動車，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮指未來鴻華先進公司將與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。

鴻華先進訂下2年內推出首款電動車、5年內搶下全球10%市佔率目標。

市場傳出鴻華先進有望為蘋果代工生產Apple Car，鴻海、裕隆均不予評論。法人指出，依照蘋果的專利發布及獲利率考量分析，蘋果推出車用系統、軟體的機會大過整車生產；身為蘋果重要夥伴的鴻海，有機會透過新推出的MIH電動車共用平台切入Apple Car供應鏈，鴻華先進有機會為Apple Car打造硬體底盤平台。

裕隆去年擺脫財務包袱，今年前三季持續獲利；前三季合併營收585.53億元，營業淨利約9億元，淨利歸屬於母公司15.08億元，每股淨利為1.54元。

展望後市，法人看好裕隆旗下裕日車(2227)、中華(2204)及裕融等第四季獲利續增挹注，裕隆第四季獲利有望再優於第三季。

鴻海與裕隆在3月宣布合資協議書簽約，成立新公司資本總額新台幣155.76億元，其中鴻海以出資現金79.44億元，占股51%，雙方布局電動車商機。鴻華先進訂下2年內推出首款電動車、5年內搶下全球10%市佔率目標，主要由裕隆代工生產，預計未來將成為裕隆業績成長動能。

(時報資訊)