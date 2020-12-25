機車及沙灘車廠宏佳騰(1599)今年內外銷業績雙雙告捷，今年前11月合併營收達28.89億元，已超越年度營收最高的紀錄，全年營收挑戰逾30億元新高；第四季獲利可望維持高水準，助益全年獲利有機會同步挑戰新高。

宏佳騰今年內銷機車銷售將創新高，外銷業務則在下半年出現明顯增長；其電動機車內銷首破萬輛，今年機車內銷總量突破1.2萬輛將創新高。在後疫情時代沙灘車（ATV）需求爆發，宏佳騰下半年外銷訂單爆增。

宏佳騰今年前11月合併營收達28.89億元，已高於去年全年的23.99億元，並超越2015年的27.64億元最高紀錄，2020年的營收可望挑戰30億元以上。法人估第四季獲利可維持第三季水準，全年淨利將達3億元以上，有機會挑戰2015年的3.08億元獲利最高紀錄。

宏佳騰今年營收確定攀高，獲利亦可望挑戰新高，EPS上看4元，比去年增長一倍。

宏佳騰11月營收再交出好成績，達3.37億元，年增1.35倍，比10月的2.89億元增長約16.4%。公司表示，11月營收比去年同期顯著增加，主要是外銷沙灘車客戶追單、訂單消化不及，加上國內電動機車銷售持續暢旺。

宏佳騰下半年業績翻轉為正成長的態勢，今年1-11月營收28.89億元，年增率近三成，達29.67%。

宏佳騰第三季營收及獲利均創新高，單季EPS達1.71元，並推升前三季轉為比去年同期增長；前三季歸屬於母公司淨利為1.73億元，年增率40.42%；基本每股盈餘為2.32元。

(時報資訊)