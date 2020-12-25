航空器群聚感染 接觸者尚有2人未回台採檢 14:172020/12/25 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮官陳時中說明疫情。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內日前爆發航空器群聚感染，衛生單位匡列106名接觸者進行採檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前完成104人採檢，沒有新增的確診案例，另有2人尚未回台，今晚會回來，屆時也會再採檢。 血清抗體方面，陳時中說，有99人需要採檢，目前只有紐西蘭機師是陽性，95人陰性，其餘結果尚未出爐。 用疫情掩護萊豬闖關 紐籍機師後遺症！社區風險增 指揮中心籲加強採檢 (中時 ) #採檢 #回台 #群聚感染 #接觸者 #2人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台大醫院實證：及早做到這件事 有效預防胃癌 08:102020/12/25 健康 《國際社會》日65歲以上長者與慢性病患 可望優先接種疫苗 12:502020/12/25 財經 今新增4例境外移入 指揮中心突升高層級！陳時中出馬 13:502020/12/25 生活 馬籍女大生命案 檢方痛斥梁嫌三大犯罪事證要求判死 12:452020/12/25 社會 五月天3場演唱延期 損失5000萬 04:102020/12/25 焦點要聞 海外台商籲就地施打 降低台負擔 04:102020/12/25 焦點要聞 未確實要求機組員防疫、未善盡查核追蹤之責 交部重罰長榮航100萬 04:102020/12/25 財經要聞 英國返抵東京2人確診 日本分析是否為變種病毒 13:452020/12/25 國際 泰國疫情升溫 外籍移工成代罪羔羊 11:382020/12/25 國際 陸抽砂船流標 500萬停泊費吃不消 04:102020/12/25 社會新聞 長榮嚴禁勤務後參加耶誕跨年活動 04:102020/12/25 焦點要聞 生活熱門新聞 經血染椅好心人遞紙巾 嫩妹竟嗆12字全車傻眼：難怪女廁這麼髒 - 生活 全台最新確診地圖曝光 本土破功！彰化以北幾乎淪陷 - 生活 竹縣頭前溪驚現1.3公尺「大尾鱸鰻」 專家研判：可能活了10幾年 - 生活 「年輕人裝滑手機」不讓博愛座遭碎念 他脫帽全車愣了 - 生活 紐籍機師偕「廣達妹」搭北捷 陳時中證實：不公布有原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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