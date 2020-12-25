國內日前爆發航空器群聚感染，衛生單位匡列106名接觸者進行採檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前完成104人採檢，沒有新增的確診案例，另有2人尚未回台，今晚會回來，屆時也會再採檢。

血清抗體方面，陳時中說，有99人需要採檢，目前只有紐西蘭機師是陽性，95人陰性，其餘結果尚未出爐。

(中時 )